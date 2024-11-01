ABC: шесть австралиек обвинили миллиардера Аль-Файеда в сексуальном насилии

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Шесть австралиек обвинили покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда в сексуальном насилии. Пять женщин работали в принадлежащем ему лондонском универмаге Harrods, а еще одна – на поставщика для этого элитного магазина, следует из материала ABC.

Правозащитник женщин Брюс Драммонд утверждает, что всем пострадавшим от действий Аль-Файеда было на тот момент от 20 до 30 лет.

На сегодняшний день адвокатская группа JFHS получила обвинения в адрес предпринимателя из Японии, Соединенных Штатов, ЮАР, Дании, Испании, Канады, Великобритании и Австралии.

Ранее несколько девушек признались, что их заставляли проходить инвазивные медицинские обследования, в ходе которых проверяли на заболевания, передающиеся половым путем. Результаты же отправляли самому Аль-Файеду.

По некоторым данным, сексуальному насилию также подвергались сотрудницы принадлежащего Аль-Файеду отеля Ritz. При жизни бизнесмена тоже обвиняли в сексуальных домогательствах, но сейчас журналисты утверждают, что его жертвами могли стать гораздо больше женщин.