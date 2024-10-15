Шесть новых исков были поданы против P. Diddy

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Против рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) были поданы шесть новых исков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Deadline, с которым побеседовал адвокат Тони Базби.

Новые обвинения против рэпера выдвинули четверо мужчин и две женщины. Жертвами музыканта могли оказаться 19-летняя девушка и 16-летний мальчик. Второй утверждает, что инцидент, связанный с ним, произошел на вечеринке в 1998 году. Мужчина, которому к настоящему моменту исполнилось 42 года, рассказал, что ему пообещали помочь с продвижением по карьерной лестнице, если он будет молчать о случившемся.

Подавшие иски отмечают, что музыкант и его соратники спаивали их алкоголем, а затем совершали насильственные действия сексуального характера. Так, одной из жертв стал бывший работник магазина мужской одежды. Его уволили после того, как он рассказал начальству о случившемся.

"Мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель подадим еще много новых исков. Мы продолжаем собирать доказательства и подготавливать документы", – цитируют журналисты своего собеседника.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии. Рэпер находится под стражей в федеральной тюрьме Бруклина.

Защита музыканта просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером запланирован на 5 мая 2025 года.

