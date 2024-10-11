Daily Mail: мать рэпера P. Diddy подверглась нападкам во время слушания по делу сына

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Мать американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) подверглась нападкам толпы в ходе слушания по делу артиста. Об этом сообщает Daily Mail.

"Дженис, твой сын – хищник", – крикнул один из присутствующих в адрес Дженис Смоллс Комбс.

Другие скандировали, что музыкант заслуживает того, чтобы его посадили в тюрьму.

Как пишет СМИ, 17-летние дочери артиста держались за руки, заходя в зал слушания за несколько минут по его начала. Девушки ничего не ответили на вопрос, есть ли у них "какие-либо комментарии" по поводу суда над их отцом. Как утверждают журналисты, в адрес детей рэпера звучали слова поддержки.

P. Diddy арестовали 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии. Рэпер находится под стражей в федеральной тюрьме Бруклина.

Защита P. Diddy просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако суд оставил музыканта под стражей.

Суд над рэпером запланирован на 5 мая 2025 года.