Фото: телеграм-канал "МИД России"

Тысячи человек могут быть "на крючке" после вечеринок, организованных рэпером P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что количество компромата на музыканта колоссально. По ее словам, список из тысяч людей, которые так или иначе зависимы от собранного на них компромата, собрался за пару десятилетий.

Дипломат обратила внимание, что этими данными могут пользоваться, чтобы "пропихнуть материал" по Украине, Венесуэле или Белоруссии.

Ранее Захарова, комментируя скандал с американским рэпером P. Diddy, призвала США оторваться от мировых проблем и разобраться с насиловавшей детей "группировкой вурдалаков". По ее словам, каждое мероприятие, которое проводил музыкант, предполагало обслуживание его селебрити-окружения сотнями-тысячами людей.

Захарова также отмечала, что скандальные преступления P. Diddy демонстрируют, что властям США пора навести порядок в своей стране вместо борьбы с журналистикой. Она уточнила, что в Штатах у всех на глазах развивается скандал с участием певцов и продюсеров.

Помимо этого, продолжила она, о преступлениях рэпера знали все, однако некоторые боялись, а некоторые берегли эту информацию для правильного момента. Задача для России, Китая и всех понимающих, что творится в мире, – создать собственный иммунитет к навязыванию "чудовищных ценностей и антикультуры", заключила Захарова.

P. Diddy арестовали в Штатах после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Защита P. Diddy просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако суд оставил музыканта под стражей. Также адвокат Тони Базби рассказал на пресс-конференции в начале октября, что 120 его клиентов хотят подать групповой иск к артисту о насилии и эксплуатации.