Захарова призвала США разобраться с насиловавшей детей "группировкой вурдалаков"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США оторваться от мировых проблем и разобраться с насиловавшей детей "группировкой вурдалаков", сообщает RT.

Так она прокомментировала скандал с американским рэпером P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс). По ее словам, каждое мероприятие, которое проводил музыкант, предполагало обслуживание его селебрити-окружение сотнями-тысячами людей.

Дипломат также обратила внимание, что это произошло в стране, напичканной камерами, где слежение через онлайн-возможности идет в круглосуточном режиме.

Захарова отмечала, что скандальные преступления P. Diddy демонстрируют, что властям США пора навести порядок в своей стране вместо борьбы с журналистикой. Она уточнила, что в Штатах у всех на глазах развивается скандал с участием певцов и продюсеров.

При этом речь идет о многих представителях Голливуда, замешанных не просто в неприличном поведении и противоречии своим же идеалам, а в целой системе, которая строилась десятилетиями и заключалась в принуждении к нарушениям закона через насилие, сказала она.

В центре всего этого, со слов Захаровой, – насилие над детьми, в том числе педофилия. Все это имело системный характер в виде цепочки мероприятий, которая объединяла людей из шоу-бизнеса и политико-государственного сообщества, указала она.

Помимо этого, продолжила она, о преступлениях рэпера знали все, однако некоторые боялись, а некоторые берегли эту информацию для правильного момента. Задача для России, Китая и всех понимающих, что творится в мире, – создать собственный иммунитет к навязыванию "чудовищных ценностей и антикультуры", заключила Захарова.

P. Diddy арестовали в Штатах после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Защита P. Diddy просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако суд оставил музыканта под стражей. Также адвокат Тони Базби рассказал на пресс-конференции в начале октября, что 120 его клиентов хотят подать групповой иск к артисту о насилии и эксплуатации.