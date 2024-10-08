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Скандальные преступления американского рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) демонстрируют, что властям США пора навести порядок в своей стране вместо борьбы с журналистикой. Об этом в интервью RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что в Штатах у всех на глазах развивается скандал с участием певцов и продюсеров. При этом речь идет о многих представителях Голливуда, замешанных не просто в неприличном поведении и противоречии своим же идеалам, а в целой системе, которая строилась десятилетиями и заключалась в принуждении к нарушениям закона через насилие, сказала она.

В центре всего этого, со слов Захаровой, – насилие над детьми, в том числе педофилия. Все это имело системный характер в виде цепочки мероприятий, которая объединяла людей из шоу-бизнеса и политико-государственного сообщества, указала она.

"И они друг друга каким-то образом покрывали, обслуживали, общались и так далее", – добавила представитель МИД.

По мнению дипломата, власти США сейчас должны были бы традиционную журналистику "умолять о том, чтобы она взяла на себя функцию санитаров леса".

Помимо этого, продолжила она, о преступлениях рэпера знали все, однако некоторые боялись, а некоторые берегли эту информацию для правильного момента. Задача для России, Китая и всех понимающих, что творится в мире, – создать собственный иммунитет к навязыванию "чудовищных ценностей и антикультуры", заключила Захарова.

P. Diddy арестовали в Штатах после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Защита P. Diddy просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако суд оставил музыканта под стражей. Также адвокат Тони Базби рассказал на пресс-конференции в начале октября, что 120 его клиентов хотят подать групповой иск к артисту о насилии и эксплуатации.