Уилл Смит закрыл комментарии в соцсетях из-за слухов о связи с P. Diddy

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Актер Уилл Смит закрыл комментарии в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) из-за комментариев русскоязычной аудитории на фоне сообщений о вечеринках рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), пишет "Газета.ру".

Отмечается, что сейчас пользователи оставляют комментарии под старыми записями Смита.

Причиной недовольных комментариев стало то, что артист якобы посещал вечеринки P. Diddy. В соцсетях стала популярной цитата, которую приписывают сыну актера Джейдену о том, что Смит якобы "продал" его рэперу.

P. Diddy был арестован в сентябре этого года после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Защита рэпера просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако суд оставил музыканта под стражей. Также адвокат Тони Базби рассказал на пресс-конференции в начале октября, что 120 его клиентов хотят подать групповой иск к артисту о насилии и эксплуатации.