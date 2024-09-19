Экс-сотрудницы обвинили отца возлюбленного принцессы Дианы Аль-Файеда в изнасилованиях

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Несколько бывших сотрудниц миллиардера египетского происхождения Мохаммеда Аль-Файеда, отца Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с принцессой Дианой, обвинили его в изнасиловании, сообщает издание Daily Mail.

По словам девушек, они подверглись сексуализированному насилию и запугиванию, когда работали в его универмаге Harrods. Бизнесмен руководил магазином с 1984 года до его продажи в 2010 году.

Также жертвы утверждают, что их заставляли проходить инвазивные медицинские обследования, в ходе которых проверяли на заболевания, передающиеся половым путем. Результаты же отправляли самому Аль-Файеду.

По некоторым данным, нападения происходили не только в Лондоне, но и в Париже, в принадлежащем ему отеле Ritz, и в Сен-Тропе во Франции, а также в Абу-Даби.

При жизни Аль-Файеда тоже обвиняли в сексуальных домогательствах, но сейчас BBC заявляет, что его жертвами могли стать гораздо больше женщин.

Египетский миллиардер скончался в августе прошлого года в возрасте 94 лет. Его похоронили в центральной мечети Лондона. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец футбольного клуба "Фулхэм" и лондонского универмага Harrods. Его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода.