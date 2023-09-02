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Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на членов его семьи.

Отмечается, что бизнесмен мирно скончался в среду, 30 августа. Его похоронили в центральной мечети Лондона.

Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец футбольного клуба "Фулхэм" и лондонского универмага Harrods. Его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Народного собрания Дагестана, бывший член фракции "Справедливая Россия" Ахмед Гамзаев умер в российской столице.

До этого российский музыкальный критик, журналист и композитор Петр Поспелов ушел из жизни в 60 лет. В разные периоды он был главой отделов культуры в таких изданиях, как "Коммерсант", "Русский телеграф", "Ведомости" и "Известия".