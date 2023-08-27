Умерла балерина Светлана Адырхаева

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева ушла из жизни в 85 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра России.

"Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни", – говорится в сообщении.

Время и дату прощания обнародуют позднее.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая в 1938 году в Северной Осетии. В 1946 году в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище. Она училась по классу Варвары Мей и Елены Ширипиной.

На свое 75-летие балерина в 2013 году провела гала-концерт на основной сцене Большого театра. За всю свою карьеру была отмечена множеством наград.

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