Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народную артистку СССР, российскую актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Артистка ушла из жизни на 80-м году жизни 14 января. О смерти актрисы рассказали в театре "Ленком".

Церемония прощания Чуриковой прошла в храме Христа Спасителя. Проводить актрису прибыли свыше тысячи человек. Церемонию посетили родные и близкие артистки, в том числе деятели искусства и политики.

Так, на церемонии присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Лия Ахеджакова, Юлия Рутберг и многие другие.

Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали венки. Они выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

В Москве прощаются с актрисой Инной Чуриковой

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