Более тысячи человек пришли проститься с Чуриковой в храм Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храм Христа Спасителя пришли уже более тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на запланированное начало церемонии на 11:00, близкие, родные, знакомые, коллеги и поклонники актрисы начали собираться у храма в 10:00.

Гроб с телом покойной установлен в верхней церкви храма по центру. Отпевание совершил глава Синодального отдела по монастырям и монашеству, викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков) вместе с представителями столичного духовенства.

В числе пришедших на прощание с Чуриковой – спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова, актеры Евгений Миронов, Андрей Соколов, Александра Захарова, Лия Ахеджакова и другие.

По словам Матвиенко, на прощании с Чуриковой она испытывает одновременно горькие и светлые чувства: первые – от потери актрисы миллионами людей, вторые – от не бесследного ухода актрисы с сохранением фильмов с ее участием.

"Поколение наших людей эта женщина осветила своим светом, через нее – через эту белую дыру в космосе – на наши души, наши головы лился божественный свет", – сказал также пришедший на прощание актер Михаил Горевой, игравший с Чуриковой в спектакле "Аудиенция".

Актриса Юлия Рутберг, находившаяся с покойной в близких отношениях, назвала потерю личной и колоссальной. По словам Рутберг, в феврале 2023 года она надеялась выйти с актрисой на сцену в рамках спектакля.

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января. О смерти народной артистки СССР сообщили в театре "Ленком".

После церемонии прощания и отпевания покойную похоронят на Новодевичьем кладбище.

В связи со смертью Чуриковой Владимир Путин выразил ее родным и близким соболезнования. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер адресовал соболезнования в виде телеграммы.



Церемония прощания с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя

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