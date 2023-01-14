Путин направил соболезнования родным и близким Инны Чуриковой

Фото: kremlin.ru

Президент РФ выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой", – цитирует его РИА Новости.

О смерти Чуриковой в субботу сообщил директора театра "Ленком" Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с ней состоится 17 января в "Ленкоме".

Инна Чурикова родилась в октябре 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и тогда же присоединилась к труппе Московского театра юного зрителя. Позже она несколько раз меняла театры, а с 1975 года стала актрисой "Ленкома".

В 1960-м году артистка дебютировала в картине "Тучи над Борском" режиссера Василия Ординского. В последующие годы неоднократно снималась в кино. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".



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