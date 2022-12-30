00:37Культура
Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась 29 декабря в Лондоне в возрасте 81 года. Об этом сообщает ее дом моды в Twitter.
"Вивьен Вествуд мирно скончалась сегодня в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон", – указано в сообщении.
Вествуд была известным британским модельером и Дамой-командором ордена Британской империи. Ее считают основательницей стиля панк в высокой моде.
Ранее сообщалось о смерти советского и российского композитора Эдуарда Артемьева. Он умер в возрасте 85 лет.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!