Умер режиссер "Ада каннибалов" Руджеро Деодато

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер одного из самых жестоких фильмов ужасов "Ад каннибалов" Руджеро Деодато умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Причина его смерти не раскрывается.

За годы своей профессиональной деятельности итальянский режиссер снял десятки выдающихся картин, среди них – "Спасите "Конкорд", "Дом на краю парка", "Режь и беги", "Варвары", "Призрак смерти" и "Океан".

Самой известной работой Деодато стал псевдодокументальный фильм ужасов "Ад каннибалов", премьера которого состоялась в 1980 году. Фильм был запрещен в 60 странах из-за множества жестоких сцен.

После премьеры режиссер был арестован по обвинению в непристойности. Также мужчине были предъявлены обвинения в убийстве актеров и жестоком обращении с животными. Ни одно из них не нашло подтверждений.

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