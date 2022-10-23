Скончалась оперная певица Галина Писаренко

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-ом году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в "ВКонтакте".

Писаренко родилась 24 января 1934 года в Ленинграде. Артистка окончила Московскую консерваторию и позже стала членом труппы МАМТ в 1961 году. Она пела известных героинь таких композиторов, как Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Амадея Моцарта и Жака Оффенбаха.

В 2022 году Писаренко включили в состав почетных членов Российской академии художеств. Артистка начала карьеру преподавателя в середине 70-х. В Московской консерватории она была профессором, ученики признавали ее одним из лучших педагогов по вокальному мастерству.

"Выражаем соболезнования близким, коллегам и всему оперному цеху, в связи с невосполнимой утратой на российском оперном пространстве", – поделились в Музыкальном театре.

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