Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

Накануне представитель театра сообщил о другом месте захоронения.

"Будет не Троекуровское, а Новодевичье кладбище", – уточнил он.

О смерти Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. Артистка умерла на 80-ом году жизни. Близкие, друзья, коллеги и поклонники деятельницы искусства смогут проститься с ней во вторник, 17 января, в "Ленкоме".

Инна Чурикова родилась в октябре 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и присоединилась к труппе Московского театра юного зрителя. Она несколько раз меняла театры, а с 1975 года стала актрисой "Ленкома".

За годы своей творческой деятельности Чурикова снялась во многих культовых советских и российских фильмах. Среди них – "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".

Ранее стало известно, что из-за смерти артистки "Ленком" перенес два спектакля, запланированные на субботу и ближайший вторник. Зрители смогут посетить перенесенные спектакли по уже имеющимся билетам. Если же новое время им не подходит, то билеты можно вернуть, обратившись в кассу или написав на почту театра.

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