Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Чуриковой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой. Он отметил, что актриса внесла большой вклад в развитие искусства, а ее творчество оставило след в сердцам миллионов людей.

"Несравненная Инна Михайловна каждую роль не просто играла, а проживала, вкладывая в героинь свою душу. <...> Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, Чурикова не просто отыгрывала роли, а вкладывала в каждую из них свою душу. А на сцене "Ленкома" ей удалось создать самые разные образы – от комедийных до трагических, добавил Собянин.

О смерти Чуриковой в субботу сообщил директора театра "Ленком" Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с ней состоится 17 января в "Ленкоме".

Инна Чурикова родилась в октябре 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и тогда же присоединилась к труппе Московского театра юного зрителя. Позже она несколько раз меняла театры, а с 1975 года стала актрисой "Ленкома".

В 1960-м году артистка дебютировала в картине "Тучи над Борском" режиссера Василия Ординского. В последующие годы неоднократно снималась в кино. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".



"Раскрывая тайны звезд": Инна Чурикова

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