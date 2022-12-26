Актриса Аля Никулина умерла в возрасте 85 лет

Фото: ermistage.ru

Актриса театра "Эрмитаж" Аля Никулина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Дата и время проведения церемонии прощания станут известны позднее.

Никулина проработала в "Эрмитаже" 30 лет. Актриса играла в спектаклях "Безразмерное Ким-танго", "Полет Ди Грассо", "Скверный анекдот", "Мотивчик", "Зойкина квартира" и других.

"В последние годы Аля Федоровна реже выходила на сцену, больше времени и внимания уделяя кинематографу", – говорится в сообщении пресс-службы.

Никулина снялась во многих отечественных картинах, среди них "Еще люблю, еще надеюсь" режиссера Николая Лырчикова, "Метро" Антона Мегердичева, "Противостояние" Семена Арановича, "Эпидемия" Павла Костомарова, "Краткий курс счастливой жизни" Валерии Гай Германики.

Коллеги артистки особенно отмечают ее оптимизм, трудолюбие и энергию, которой она могла заразить каждого.

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