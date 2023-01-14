"Ленком" перенес два спектакля из-за кончины Инны Чуриковой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Ленком" перенес два спектакля, запланированные на субботу и ближайший вторник, из-за смерти актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщается на сайте театра.

"В связи с трагическим событием, произошедшим в нашем театре – уходом из жизни народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой – в репертуаре театра произошли изменения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро", который должен был состояться вечером 14 января, теперь покажут только 7 февраля. А запланированная на 17 января постановка "Под одной крышей" перенесена на 10 апреля.

Зрители смогут посетить спектакли по уже имеющимся билетам. Если же новое время им не подходит, то билеты можно вернуть, обратившись в кассу или написав на почту 1@lenkom.ru. В обоих случаях стоимость вернется в полном объеме.

О смерти Чуриковой в субботу сообщил директора театра "Ленком" Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с ней состоится 17 января в "Ленкоме".

Инна Чурикова служила в театре "Ленком" с 1975 года. За актерской карьеры она многократно снималась в кино. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".



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