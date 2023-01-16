Движение у храма Христа Спасителя из-за прощания с Чуриковой не планируется ограничивать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перекрытия и ограничения движения транспорта около храма Христа Спасителя, где пройдет церемония прощания с актрисой Инной Чуриковой, не планируется. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой организуют 17 января в храме Христа Спасителя в Москве.

О смерти Чуриковой в субботу, 14 января, сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Инна Чурикова родилась в октябре 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и тогда же присоединилась к труппе Московского театра юного зрителя. Позже она несколько раз меняла театры, а с 1975 года стала актрисой "Ленкома".

В 1960 году артистка дебютировала в картине "Тучи над Борском" режиссера Василия Ординского. В последующие годы неоднократно снималась в кино. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".



Прощание с Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя

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