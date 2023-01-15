Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемонию прощания с народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой организуют 17 января в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает сайт театра "Ленком Марка Захарова".

"По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Чурикова ушла из жизни в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет.

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