Экс-депутат парламента Дагестана Ахмед Гамзаев погиб в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экс-депутат Народного собрания Дагестана, бывший член фракции "Справедливая Россия" Ахмед Гамзаев умер в российской столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на парламент региона.

"В Москве погиб бывший наш коллега Ахмед Гамзаев. К сожалению, нам неизвестны подробности смерти экс-депутата", – говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана уточнили, что тело бывшего парламентария перевезли в регион. Гамзаева похоронили в родном селе Чумли.

Бывшему депутату было 55 лет. До этого в Сети распространилась информация, что Гамзаев был убит.

Ранее сообщалось, что бывшего индийского депутата Атика Ахмада, которого обвинили в похищении человека, застрелили в прямом эфире телевидения. Убийство произошло в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш. Трое нападавших приехали на мотоциклах и заявили, что они являются представителями СМИ.