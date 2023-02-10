Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в похищении политика в 1997 году

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в причастности к похищению и убийству политика в 1997 году. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным источников РИА Новости, убитым может быть экс-депутат Государственной думы Марк Горячев. На момент похищения пострадавший уже не был депутатом.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит", – добавила Волк.

В марте 1997 года в Петербурге трое молодых людей силой вытащили политика из автомобиля, пересадили его в "Жигули" и увезли в неизвестном направлении. К совершению преступления мог быть причастен один из кредиторов экс-депутата Горячева, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли убийство, совершенное более 26 лет назад. В 1996 году в одном из домов обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранениями. Подозреваемого задержали в Подмосковье, он рассказал, что убил мужчину под наркотическими средствами.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!