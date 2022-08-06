В Москве раскрыли убийство, совершенное более 26 лет назад – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали подозреваемого в убийстве, которое было совершено более 26 лет назад. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, 25 марта 1996 года в квартире одного из домов на Щелковском шоссе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предполагалось, что до того, как правоохранители нашли тело, оно пролежало почти 20 дней. Было заведено уголовное дело.

Уточняется, что подозреваемого задержали 4 августа в Подмосковье. Он признался в преступлении и сейчас находится под подпиской о невыезде.

"Мужчина <...> рассказал, что он решил убить оппонента, и будучи под наркотиками, он выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тамбове следователи по отпечатку пальца раскрыли дело 30-летней давности. Преступление произошло 18 апреля 1991 года. Тогда в квартиру на первом этаже через форточку проник молодой человек. Он подошел к спавшей женщине и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Затем злоумышленник отобрал у потерпевшей деньги и серьги, а затем скрылся.

Тогда же, в 1991 году, эксперты-криминалисты сняли отпечатки его пальцев с внешней и внутренней стороны окна. Спустя почти 30 лет специалисты ведомства провели новую проверку найденных на месте преступления отпечатков – автоматизированная система дактилоскопических учетов определила их принадлежность ранее судимому 55-летнему местному жителю.