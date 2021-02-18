Пенсионера задержали в столице за групповое изнасилование в 1974 году

15:51
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, которое было совершено в 1974 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Тогда были установлены трое подозреваемых, которые, по данным следствия, совершили изнасилование несовершеннолетней, 17-летней девушки, на Измайловском шоссе в Москве. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании группой лиц по УК РСФСР", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется, спустя почти 50 лет удалось установить еще одного участника преступления. Им оказался мужчина 1956 года рождения, проживающий на Бульваре Рокоссовского в столице. Отмечается, что задержанный дал признательные показания.
Ранее на Алтае следователи нашли предполагаемого убийцу двух молодых женщин спустя 25 лет. Преступления были совершены в 1993 году в Барнауле. Правоохранители задержали 59-летнего неоднократно судимого местного жителя, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. В результате допросов знакомых мужчины следователи выяснили, что он может иметь отношение к убийствам. Впоследствии мужчина признался в содеянном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: