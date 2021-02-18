Пенсионера задержали в столице за групповое изнасилование в 1974 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, которое было совершено в 1974 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Тогда были установлены трое подозреваемых, которые, по данным следствия, совершили изнасилование несовершеннолетней, 17-летней девушки, на Измайловском шоссе в Москве. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании группой лиц по УК РСФСР", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, спустя почти 50 лет удалось установить еще одного участника преступления. Им оказался мужчина 1956 года рождения, проживающий на Бульваре Рокоссовского в столице. Отмечается, что задержанный дал признательные показания.

Ранее на Алтае следователи нашли предполагаемого убийцу двух молодых женщин спустя 25 лет. Преступления были совершены в 1993 году в Барнауле. Правоохранители задержали 59-летнего неоднократно судимого местного жителя, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. В результате допросов знакомых мужчины следователи выяснили, что он может иметь отношение к убийствам. Впоследствии мужчина признался в содеянном.