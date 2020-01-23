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Москва 24

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Общество

23 января, 21:07

Убийство 25-летней давности раскрыли в Алтайском крае

происшествия общество криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Алтае следователи нашли предполагаемого убийцу двух молодых женщин спустя 25 лет, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в 1993 году в городе Барнауле в овраге близ Власихинского кладбища было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Спустя две недели в собственной квартире нашли мертвой 23-летнюю девушку. Обе жертвы были задушены. Кроме того, был зафиксирован факт пропажи их ценных вещей.

Данные преступления из-за отсутствия свидетелей и вещественных доказательств оставались нераскрытыми более четверти века.

"В сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. Мужчину задержали и при обысках обнаружили наркотики", – рассказали в СК РФ.

Сообщается также, что в результате допросов знакомых мужчины следователи выяснили, что обвиняемый может иметь отношение к убийству молодых женщин весной 1993 года.

Мужчина признался в содеянном и уточнил, что 25 лет назад совершил убийства из корыстных побуждений. Похищенные у убитых женщин вещи он сбывал, а деньги тратил по своему усмотрению.

На данный момент расследование прекращено. Обвиняемому также инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотиков. Мужчине в ближайшее время придется предстать перед судом.

Ранее стало известно, что в Болгарии трем россиянам предъявлены обвинения в связи с предполагаемым отравлением в 2015 году предпринимателя Эмилияна Гебрева.

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