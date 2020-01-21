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Москва 24

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Общество

21 января, 11:03

СК предъявил мужчине обвинение в убийстве матери на юге Москвы

происшествия криминал общество

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в убийстве матери. Инцидент произошел на юге Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

Накануне у подозреваемого произошел конфликт с матерью в квартире на Коломенской набережной. В итоге 38-летний мужчина нанес 68-летней женщине колото-резаные раны головы и верхних конечностей.

"От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. В тот же день мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства", – сообщила Иванова.

Отмечается, что в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Также планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу для выяснения его душевного состояния.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства женщины в столице. Сообщалось, что мужчина поссорился с матерью на почве личной неприязни, в результате чего схватился за нож и несколько раз ударил ее лезвием в голову и жизненно важные органы.

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