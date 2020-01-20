Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в столице

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Москвич подозревается в том, что зарезал собственную мать, после чего попытался совершить суицид. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по городу Юлию Иванову.

Инцидент произошел накануне в квартире на Рублевском шоссе. По версии следствия, мужчина поссорился с матерью на почве личной неприязни, в результате чего схватился за нож и несколько раз ударил ее лезвием в голову и жизненно важные органы.

"От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Позднее мужчина позвонил в медицинское учреждение и рассказал об убийстве, после чего попытался свести счеты с жизнью, но был доставлен в больницу", – рассказала Иванова.

В настоящее время подозреваемому оказывают помощь медики. Начато следствие. Фигуранта дела смогут допросить после разрешения врачей.

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