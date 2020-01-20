Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20 января, 11:24

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в столице

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Москвич подозревается в том, что зарезал собственную мать, после чего попытался совершить суицид. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по городу Юлию Иванову.

Инцидент произошел накануне в квартире на Рублевском шоссе. По версии следствия, мужчина поссорился с матерью на почве личной неприязни, в результате чего схватился за нож и несколько раз ударил ее лезвием в голову и жизненно важные органы.

"От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Позднее мужчина позвонил в медицинское учреждение и рассказал об убийстве, после чего попытался свести счеты с жизнью, но был доставлен в больницу", – рассказала Иванова.

В настоящее время подозреваемому оказывают помощь медики. Начато следствие. Фигуранта дела смогут допросить после разрешения врачей.

Ранее крымчанка напала на дядю с ножом, исполнив "просьбу" покойного отца. Девушке приснилось, что папа попросил ее убить родственника, что она и попыталась сделать после пробуждения.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика