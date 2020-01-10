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Москва 24

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Общество

18:01

Крымчанка напала на дядю с ножом, исполнив "просьбу" покойного отца

происшествия общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Крыму девушка набросилась на дядю с ножом, тем самым исполнив "просьбу" покойного отца. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что 24-летней крымчанке приснился сон, в котором ей явился умерший отец и попросил зарезать родственника.

Проснувшись, девушка пошла на кухню, взяла нож и нанесла несколько ранений в живот дяде, рассказали правоохранители. Инцидент произошел в рождественскую ночь.

Позднее она созналась в содеянном во время дачи показаний. Выяснилось, что у девушки ранее отмечались отклонения в поведении.

Данных о состоянии пострадавшего мужчины не приводится. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнице грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что школьница подозревается в жестоком убийстве матери в Омске. Женщина вернулась с работы и застала дочь в постели с любовником. Чтобы избежать наказания, молодая пара решила избавиться от свидетельницы своих любовных утех.

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