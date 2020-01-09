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В мире

16:24

Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии

происшествия за рубежом

Фото: vitebsk.mvd.gov.by

В Белоруссии труп гостя несколько дней провел за праздничным столом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

Инцидент произошел в деревне Черессы Витебской области. С заявлением о пропаже мужа обратилась его супруга. Она сообщила, что мужчина несколько дней не ночевал дома. Оказалось, что последний раз его видели в гостях у знакомого.

"Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января", – рассказал Сапроненко.

Выяснилось, что между мужчиной и хозяином дома произошел конфликт, в результате которого гость получил удар по голове бревном. Он сидел за столом в капюшоне, а потому ударивший не понял, насколько серьезную травму он нанес знакомому.

"Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал", – добавил представитель УВД.

В отношении хозяина дома было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 УК Белоруссии. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что школьницу из Омска заподозрили в жестоком убийстве матери. Женщина вернулась домой после работы и обнаружила свою несовершеннолетнюю дочь вместе с любовником. Чтобы избежать наказания, молодая пара решила убить женщину.

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