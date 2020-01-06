Следователи возбудили дело после гибели ребенка во время игры в прятки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка во время игры в прятки в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Тело маленького мальчика обнаружили накануне в квартире одного из домов на улице Отрадная. Ребенок проживал в благополучной семье.

По предварительной информации, родители с ним играли в прятки, мальчик забрался в кровать-трансформер, где его обнаружили без признаков жизни.

По факту произошедшего прокуратура и СК начали проверки. В настоящее время следователи устанавливают условия жизни погибшего ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что супружеская пара опекунов из Вологодской области предстанет перед судом по делу об убийстве приемного мальчика.

