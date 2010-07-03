Омбудсмен рассказала о состоянии спасшегося в Татарстане ребенка

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Мальчик, членов семьи которого убили в городе Менделеевске в Татарстане, находится в стабильном состоянии, передает ТАСС.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина, сейчас ищут родственников, которым его можно будет передать. Ранее отмечалось, что с ребенком работают психологи.

По версии следствия, 41-летний Айнур Харисов убил ножом бывшую жену и пасынка, а также ранил двухлетнего сына, который умер по дороге в больницу. Он находился при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейским о случившемся рассказал 12-летний пасынок мужчины, который выбрался из квартиры через окно. Харисов пытался скрыться, но его задержали. Он заявил, что пошел на преступление из-за ревности.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего. По информации МВД по республике, мужчина был трижды судим.