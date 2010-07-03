Житель Подмосковья получил пожизненный срок за поджог квартиры с семьей

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Московский городской суд вынес пожизненный приговор мужчине, который поджог квартиру, где погибли три человека, а трое детей чудом спаслись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры.

"8 ноября, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Московской области Виктора Бондаренко", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пожизненный срок Бондаренко будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, говорится в сообщении.

По данным следствия, ЧП произошло 6 февраля прошлого года в жилом доме на улице Новокосинской. В загоревшейся квартире проживала семья из семи человек. В результате пожара троих несовершеннолетних и их отчима с дедушкой госпитализировали. Мать и бабушка пострадавших детей скончались.

Следствие установило, что в день трагедии в квартире находился бывший муж погибшей. Он выпил спиртное и на фоне ревности решил убить всю семью. Мужчина дождался, когда все уснут, затем взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег стены и занавески в двух комнатах. После этого он вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. Мужчина свою вину полностью признал.

