Тело российского пилота нашли на пляже в Майами

Фото: соцсети

Тело пилота одной из российских авиакомпаний обнаружили на пляже в Майами, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Покойного нашли на береговой линии отеля Ramada Beach Resort, куда поселили пилотов после прилета из Москвы 28 декабря.

Причину смерти 47-летнего мужчины предстоит установить судмедэкспертам.

Накануне в столичном отеле обнаружили тело девушки, одна рука которой была прикована к кровати наручниками для ролевых игр.

Следов насилия на теле 27-летней погибшей не обнаружено. В ее комнате нашли пакет с неизвестным веществом.