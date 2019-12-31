Тело российского пилота нашли на пляже в Майами

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Тело пилота одной из российских авиакомпаний обнаружили на пляже в Майами, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
Покойного нашли на береговой линии отеля Ramada Beach Resort, куда поселили пилотов после прилета из Москвы 28 декабря.
Причину смерти 47-летнего мужчины предстоит установить судмедэкспертам.
Накануне в столичном отеле обнаружили тело девушки, одна рука которой была прикована к кровати наручниками для ролевых игр.
Следов насилия на теле 27-летней погибшей не обнаружено. В ее комнате нашли пакет с неизвестным веществом.