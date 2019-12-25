Тело женщины с пакетом на голове нашли в центре Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тело женщины с пакетом на голове обнаружили в Басманном районе столицы. Как сообщили в Следственном комитете по городу, по подозрению в убийстве задержан ее брат.

По данным следствия, трупы с признаками насильственной смерти был найден утром 24 декабря вблизи жилых домов. У погибшей на голове был пакет, а руки и ноги – связаны.

Уточняется, что женщина в большом количестве употребляла алкогольные напитки. Возбуждено уголовное дело. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

16 декабря на берегу реки Рузы вблизи деревни Шорново в Подмосковье было обнаружено тело мужчины без головы и кистей рук. Устанавливается личность убитого.