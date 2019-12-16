Обезглавленное тело мужчины найдено на берегу реки в подмосковной Рузе

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения обезглавленного тела мужчины на берегу реки в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

В полиции отмечают, что в минувшую пятницу на берегу реки Рузы вблизи деревни Шорново было обнаружено тело мужчины без головы и кистей рук.

На место выехали следователи-криминалисты, которые изъяли предметы, имеющие значение для последующего расследования. Точные причины смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливается личность убитого.

Ранее в Саратовской области полицейские задержали подростка, который пытался вывезти на санках труп за пределы города. По версии следствия, 17-летний юноша распивал алкоголь вместе со своим отцом и 39-летним местным жителем. После этого родитель отправился спать, а подросток продолжил выпивать с гостем.

Между ними завязалась ссора из-за того, что мужчина обутым вошел в дом. В результате парень толкнул гостя и избил его. Пострадавший от полученных травм скончался.

