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Москва 24

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Происшествия

16 декабря, 18:58

Обезглавленное тело мужчины найдено на берегу реки в подмосковной Рузе

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения обезглавленного тела мужчины на берегу реки в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

В полиции отмечают, что в минувшую пятницу на берегу реки Рузы вблизи деревни Шорново было обнаружено тело мужчины без головы и кистей рук.

На место выехали следователи-криминалисты, которые изъяли предметы, имеющие значение для последующего расследования. Точные причины смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливается личность убитого.

Ранее в Саратовской области полицейские задержали подростка, который пытался вывезти на санках труп за пределы города. По версии следствия, 17-летний юноша распивал алкоголь вместе со своим отцом и 39-летним местным жителем. После этого родитель отправился спать, а подросток продолжил выпивать с гостем.

Между ними завязалась ссора из-за того, что мужчина обутым вошел в дом. В результате парень толкнул гостя и избил его. Пострадавший от полученных травм скончался.

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