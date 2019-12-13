Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные спасатели вытащили из воды мужчину, который спрыгнул в Москву-реку с моста в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ МЧС РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Большого Каменного моста. Мужчина прыгнул в воду и поплыл в сторону храма Христа Спасителя.
Сотрудник МЧС спустился в реку и вытащил пловца. С переохлаждением его передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке. Спасатели достали погибших из воды в районе Карамышевской набережной. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В начале ноября в центре Москвы полицейские, спасатели и медики отговорили мужчину, который находился под воздействием галлюциногенов, прыгать с моста.