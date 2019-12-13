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Москва 24

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Происшествия

20:49

Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки мужчину

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные спасатели вытащили из воды мужчину, который спрыгнул в Москву-реку с моста в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Большого Каменного моста. Мужчина прыгнул в воду и поплыл в сторону храма Христа Спасителя.

Сотрудник МЧС спустился в реку и вытащил пловца. С переохлаждением его передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке. Спасатели достали погибших из воды в районе Карамышевской набережной. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В начале ноября в центре Москвы полицейские, спасатели и медики отговорили мужчину, который находился под воздействием галлюциногенов, прыгать с моста.

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