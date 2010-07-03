Следователи проведут проверку после обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные следователи организовали проверку после обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке. Об этом сообщила старший помощник главы столичного следственного управления СК России Юлия Иванова.

Спасатели достали тела двух погибших из воды в районе Карамышевской набережной. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в центре Москвы полицейские, спасатели и медики отговорили мужчину, который находился под воздействием галлюциногенов, прыгать с моста. Инцидент произошел утром 6 ноября на Шелепихинском мосту через Москву-реку. Там мужчина пытался прыгнуть с моста.

