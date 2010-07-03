"Мосводосток" объяснил причину окрашивания "багровой реки" на севере Москвы

Фото: соцсети

"Багровая река" в Тимирязевском районе могла окраситься из-за посторонних примесей и опавшей листвы, рассказали в ГУП "Мосводосток".

Хотя "Мосводосток" не обслуживает Жабенский пруд, неравнодушным местным жителям решили помочь и обследовать акваторию.

"По органолептическим показателям удалось предположить, что цвет акватории окрашен в связи с попаданием и нахождением в воде опавшей листвы, а также наличием в воде посторонних красящих примесей", – передает Агентство "Москва".

Внимание на проблему обратили в социальных сетях. Пользователи сообщали, что река в районе Большого Садового пруда стала необычного цвета. Горожане также заметили специфический запах.

Весной в Каширском районе Подмосковья приток Оки окрасился в кровавый цвет. Жители деревни Баскачи начали бояться брать воду из колодцев. На пляжах, где всегда было много отдыхающих, плавала мертвая рыба.