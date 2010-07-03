Ярко-голубое озеро появилось в Нижегородской области

Фото: vk.com/Типичный Нижний Новгород

В Дзержинске Нижегородской области озеро окрасилась в ярко-голубой цвет из-за попавшего в него органического красителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Инцидент произошел в промышленной зоне города в конце марта. Экспертиза показала, что в воду попала краска или шпаклевка "ориентировочно 4-5 класса опасности". Такой класс означает, что вещество малоопасное.

Более точные результаты даст биотестирование. Результаты анализов станут известны до конца недели, уточнили в управлении экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска.

Голубое вещество вылилось из открытого колодца. Собственником канализационного коллектора является индустриальный парк "Ока-Полимер".

Сейчас устанавливается виновное лицо. Индустриальный парк "Ока-Полимер" приступает к ликвидации засора краски в коллекторе, добавили в горадминистрации.