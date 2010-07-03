Полицейские, спасатели и медики отговорили мужчину прыгать с моста в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы полицейские, спасатели и медики отговорили мужчину, который находился под воздействием галлюциногенов, прыгать с моста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел утром 6 ноября на Шелепихинском мосту через Москву-реку. Там мужчина пытался прыгнуть с моста.

"Под мостом на катере дежурили сотрудники МЧС. После долгих переговоров гражданина убедили не прыгать с моста и передали его бригаде скорой помощи. Молодого человека – им оказался 28-летний москвич – госпитализировали, у него диагностировали отравление психодислептиками", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчине оказывают необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее сообщалось, что блогер Виктор Подкуйко, спрыгнувший с Крымского моста, выжил. Его видеоролик вызвал волну комментариев в соцсетях. Перед тем, как прыгнуть с моста в центре столицы, он поджег на себе одежду.

Молодого человека выловили из Москвы-реки и задержали. Замоскворецкий суд столицы назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста. По словам блогера, ему совершенно не важно, что подумают о нем окружающие, он "захотел и сделал". После падения в реку в горящей одежде молодой человек серьезно не пострадал.

