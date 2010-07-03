Девушка упала в реку Яуза в центре столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Девушка оказалась в воде после падения с набережной в реку Яузу в центре Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Котельнической набережной на пересечении Москвы-реки с Яузой девушка под мостом оказалась в воде", – рассказал источник.

Он отметил, что спасателям удалось вытащить пострадавшую. Известно, что девушка находится в шоковом состоянии. При этом следов алкогольного опьянения у нее не обнаружено.

Ранее нога ребенка оказалась затянута в техническое отверстие бассейна. Инцидент произошел в городе Энгельс Саратовской области.