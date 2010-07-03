Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна под Саратовом

Спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в техническом отверстии бассейна в городе Энгельс Саратовской области. Об этос сообщаетРИА Новости со ссылкой на начальника областной службы спасения Юрия Юрина.

Инцидент произошел 27 октября в детском акваклубе. Чтобы помочь ребенку сотрудники слили воду из бассейна.

После происшествия ребенка отвезли в больницу на осмотр. Следственный комитет проводит проверку.

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