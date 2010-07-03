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Происшествия

23 октября, 18:55

Омбудсмен призвала пересмотреть меры безопасности в пермском бассейне после гибели ребенка

происшествия

Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова призвала администрацию пермского спорткомплекса Олимпия пересмотреть вопросы обеспечения безопасности, сообщает РИА Новости.

Накануне там во время тренировки по синхронному плаванию утонула 11-летняя девочка. Денисова напомнила, что это не первый смертельный случай на тренировке в бассейне спорткомплекса.

Детский омбудсмен выразила соболезнования семье погибшего ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Проверку также проводит районная прокуратура. На период следствия тренировки детских групп по синхронному плаванию в Олимпии приостановлены.

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