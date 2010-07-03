Дело возбудили против многодетного отца, чей грудной сын утонул в ванне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На мужчину, чей сын утонул в ванне, завели уголовное дело, передает Агентство "Москва".

35-летнего многодетного отца задержали 18 сентября на улице Петровка. В отношении возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Житель столицы находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

16 сентября тело девятимесячного мальчика нашли в ванной комнате квартиры в Тверской районе столицы. Это был шестой ребенок в семье.

Мужчина посадил сына в ванну и включил воду. Пока она набиралась, тот периодически выходил из комнаты. Когда он разговаривал по телефону, прибежали старшие дети и сказали, что их брат утонул. Матери в момент происшествия не было дома.

Известно, что она работает воспитателем в детском саду. Соседи отзывались о семье положительно.

Об аналогичной трагедии сообщалось на прошлой неделе. 21-летняя москвичка оставила 11-месячного сына в наполненной ванной. Ребенок захлебнулся и погиб. СК возбудил уголовное дело.