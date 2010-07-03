Дело возбудили против многодетного отца, чей грудной сын утонул в ванне

35-летнего многодетного отца задержали 18 сентября на улице Петровка. В отношении возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Житель столицы находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
16 сентября тело девятимесячного мальчика нашли в ванной комнате квартиры в Тверской районе столицы. Это был шестой ребенок в семье.
Мужчина посадил сына в ванну и включил воду. Пока она набиралась, тот периодически выходил из комнаты. Когда он разговаривал по телефону, прибежали старшие дети и сказали, что их брат утонул. Матери в момент происшествия не было дома.
Известно, что она работает воспитателем в детском саду. Соседи отзывались о семье положительно.
Об аналогичной трагедии сообщалось на прошлой неделе. 21-летняя москвичка оставила 11-месячного сына в наполненной ванной. Ребенок захлебнулся и погиб. СК возбудил уголовное дело.
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