В США утонул шестилетний мальчик из Москвы – СМИ

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На пляже Гуд-Харбор на побережье Атлантического океана в американском штате Массачусетс утонул шестилетний мальчик из Москвы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на CBS.

Отмечается, что ребенок плавал в океане и внезапно исчез под водой. На берег его вытащил дедушка, на место происшествия прибыли полицейские и пожарные.

Мальчик был экстренно госпитализирован, но врачи не смогли ему помочь – он скончался в больнице. Точная причина смерти в настоящий момент устанавливается. Как уточняет РИА Новости, российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка.

Ранее стало известно, что 19-летняя студентка из Москвы впала в кому после несчастного случая в бассейне аквапарка в Аланье. Она плавала в маске в присутствии матери, но внезапно ей стало плохо. Девушку эвакуировали в Москву рейсом санавиации и доставили в один из медицинских центров столицы.