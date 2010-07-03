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13:02

Россиянку перевезли в Москву после ЧП в турецком аквапарке

происшествия

13:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генконсульство РФ в Анталье сообщило об эвакуации в Москву пострадавшей в турецком аквапарке 19-летней россиянки, передает РИА Новости.

По словам представителей дипмиссии, соответствующее решение приняли по итогам телемоста, в ходе которого было проанализировано состояние девушки. Рейс санавиации организовали за счет средств страхового лимита, транспортировка прошла в штатном режиме. После перелета россиянку доставили в один из медицинских центров столицы.

Ранее стало известно, что студентка из Москвы впала в кому после несчастного случая в бассейне аквапарка в Аланье. Она плавала в маске в присутствии матери, но внезапно ей стало плохо.

До этого сообщалось еще о двух инцидентах с российскими туристами в Турции. 28 августа в больнице города Денизли скончалась 12-летняя девочка из РФ, захлебнувшаяся в отеле Бодрума. При этом в июле 16-летняя россиянка умерла от перитонита в клинике "Яшам Хастанеси" в Аланье. По словам отца девушки, в Красноярск тело дочери доставили без некоторых внутренних органов. Российские следователи назначили судмедэкспертизу.

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происшествия

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