Возбуждено дело после гибели младенца в ванне на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении 21-летней жительницы столицы, передает Агентство "Москва".

Было установлено, что 10 сентября подозреваемая оставила 11-месячного сына в наполненной ванной в квартире в районе Текстильщики. Ребенок погиб, захлебнувшись водой.

В настоящее время с девушкой проводятся следственные действия.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году. В ведомстве добавили, что многие подобные инциденты можно было предупредить – зачастую дети пропадают из-за "беспечности и недальновидности" родителей.