В СК предупредили об участившихся случаях исчезновения детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, сообщили в Следственном комитете России.

"В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно. Этому, согласно заявлению следователей, способствуют отработанный алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС и волонтерами, а также современное техническое оборудование, использующееся в поисках.

При этом в СК добавили, что многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить. В ведомстве обращают внимание на то, что зачастую дети пропадают из-за "беспечности и недальновидности" родителей.

В ведомстве также отметили, что родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, что ответственность за его безопасность прежде всего лежит на них. Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни, добавили в СК.

Ранее в Подмосковье нашли многодетную семью из пяти человек, заблудившуюся при сборе грибов. Инцидент произошел в субботу в лесу рядом с деревней Мелихово в городском округе Чехов. К вечеру, когда стемнело, молодые люди поняли, что потерялись и не могут самостоятельно выйти из леса. На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Мособлпожспас и аварийно-спасательной группы ЧеховСпас. В итоге семью благополучно вывели из леса, помощь врачей никому не понадобилась.