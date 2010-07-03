В СК предупредили об участившихся случаях исчезновения детей

17:30
17:30
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, сообщили в Следственном комитете России.
"В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно. Этому, согласно заявлению следователей, способствуют отработанный алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС и волонтерами, а также современное техническое оборудование, использующееся в поисках.
При этом в СК добавили, что многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить. В ведомстве обращают внимание на то, что зачастую дети пропадают из-за "беспечности и недальновидности" родителей.
В ведомстве также отметили, что родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, что ответственность за его безопасность прежде всего лежит на них. Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни, добавили в СК.
Ранее в Подмосковье нашли многодетную семью из пяти человек, заблудившуюся при сборе грибов. Инцидент произошел в субботу в лесу рядом с деревней Мелихово в городском округе Чехов. К вечеру, когда стемнело, молодые люди поняли, что потерялись и не могут самостоятельно выйти из леса. На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Мособлпожспас и аварийно-спасательной группы ЧеховСпас. В итоге семью благополучно вывели из леса, помощь врачей никому не понадобилась.
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